20 voitures qui ont changé le monde

De temps en temps, une voiture sort qui ne se contente pas de se fondre dans le paysage. Elle déclenche quelque chose de plus important, comme un mouvement ou une nouvelle orientation en matière de design pour l’ensemble de l’industrie. En examinant de plus près les moments clés de l’histoire de l’automobile, nous mettons en lumière les 20 voitures qui ont fait la plus grande différence et qui ont changé le monde de l’automobile de manière audacieuse et intéressante.