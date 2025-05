20 voitures que vous trouviez moches et qui méritent une seconde chance

Lorsqu’il a été lancé en 2001, ce crossover a suscité la controverse plus vite qu’il n’est sorti des chaînes de montage. Conçu par le comité et truffé d’équipements de camping, l’Aztek a d’abord été rejeté. Cependant, son statut de culte inattendu, notamment grâce à son apparition dans Breaking Bad, lui a valu un second regard.