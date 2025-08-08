20 voitures high-tech qui semblent venir du futur

Imaginez qu’en entrant dans votre voiture, celle-ci vous accueille par votre nom et règle automatiquement l’intérieur en fonction de vos préférences. Cela a pu paraître un jour un fantasme futuriste, mais ces fonctions sont en passe de devenir la norme dans tous les véhicules. Des tableaux de bord numériques d’une porte à l’autre. Des extérieurs recouverts de panneaux solaires qui se rechargent silencieusement pendant que vous roulez sur l’autoroute. Une suspension intuitive qui anticipe le nid-de-poule que vous n’avez pas encore remarqué. Bien que certaines des voitures de cette liste ne soient que des concepts ou soient en production limitée ou en préproduction, bon nombre de ces merveilles de haute technologie glissent déjà sur l’autoroute.