20 voitures high-tech qui semblent venir du futur

Imaginez qu’en entrant dans votre voiture, celle-ci vous accueille par votre nom et règle automatiquement l’intérieur en fonction de vos préférences. Cela a pu paraître un jour un fantasme futuriste, mais ces fonctions sont en passe de devenir la norme dans tous les véhicules. Des tableaux de bord numériques d’une porte à l’autre. Des extérieurs recouverts de panneaux solaires qui se rechargent silencieusement pendant que vous roulez sur l’autoroute. Une suspension intuitive qui anticipe le nid-de-poule que vous n’avez pas encore remarqué. Bien que certaines des voitures de cette liste ne soient que des concepts ou soient en production limitée ou en préproduction, bon nombre de ces merveilles de haute technologie glissent déjà sur l’autoroute.
1. Tesla Model S Plaid
Impossible de dresser une liste de voitures futuristes sans parler de Tesla. Cette voiture à trois moteurs et à quatre roues motrices produit plus de 1 000 chevaux grâce à une batterie et peut passer de 0 à 60 mph en moins de 2 secondes. Les fonctions de conduite semi-autonome permettent de conduire les mains libres sur l’autoroute, et la connectivité Wi-Fi permet d’effectuer automatiquement des mises à jour logicielles.
2. Mercedes-Benz EQS
Cette berline de luxe entièrement électrique dispose d’une autonomie impressionnante de 350 à 400 miles. Son tableau de bord futuriste à écran géant comporte un panneau de verre incurvé de 56 pouces, et l’habitacle est équipé d’un éclairage d’ambiance qui réagit intuitivement à votre mode de conduite particulier.
3. Lucid Air Sapphire
Le moteur de cette hyper berline électrique a une puissance de plus de 1 200 chevaux et peut atteindre 60 mph en 1,9 seconde. Sa conception ultra-aérodynamique, avec un faible coefficient de traînée d’environ 0,20, lui permet d’atteindre des vitesses de pointe bien supérieures à 200 mph. Pas si mal pour une berline électrique.
4. BMW iX
Il s’agit du SUV électrique phare de BMW, avec un style extérieur futuriste et une navigation en réalité augmentée projetée directement sur le pare-brise. Il est équipé d’un volant hexagonal pour une meilleure visibilité des instruments du tableau de bord, et comprend des fonctions à commande vocale qui peuvent traiter vos commandes dans la langue de votre choix.
5. Audi A8
Pour l’instant, seuls les Européens peuvent profiter de la conduite autonome avancée de niveau 3 dans certaines situations de faible trafic, mais avec un peu de chance, ces fonctionnalités arriveront bientôt en Amérique. Le design contemporain de cette voiture comprend une suspension prédictive qui anticipe et réagit intuitivement à la route.
6. Porsche Taycan
Cette voiture de sport électrique haute performance est dotée d’un couple instantané et d’un système de charge efficace de 800 volts qui permet une recharge extrêmement rapide. Elle est équipée d’une transmission arrière à deux vitesses pour plus d’efficacité et de rapidité.
7. Rivian R1T
Ce pick-up électrique est équipé de série d’une transmission intégrale à quatre moteurs et d’un système exclusif de virage à rayon zéro qui permet au véhicule de manœuvrer directement sur place plutôt que d’avoir à prendre un virage large. Son tunnel de rangement intégré vous permet de disposer d’un espace de stockage supplémentaire lors de vos excursions en plein air, et il est même équipé d’un réchaud et d’un évier coulissants en option pour la cuisine de camping.
8. Byton M-Byte
Bien que des problèmes de production aient empêché ce SUV d’entrer sur le marché, ses caractéristiques en font un ajout impressionnant à notre liste. Doté d’un imposant tableau de bord de 48 pouces et de sièges avant pivotants pour un mode lounge en stationnement, ce SUV était même équipé d’un assistant personnel basé sur l’IA.
9. Faraday Future FF 91
Ce SUV électrique de luxe est doté d’un moteur d’une puissance impressionnante de 1 000 chevaux. Ses sièges arrière inclinables en gravité zéro, conçus d’après les recherches de la NASA sur la posture neutre du corps, contribuent à minimiser les tensions et à améliorer le confort. Grâce à la programmation prédictive de l’expérience utilisateur, le véhicule apprend vos préférences personnelles et ajuste automatiquement les réglages en conséquence.
10. Hyundai Ioniq 6
Ce véhicule électrique profilé met l’accent sur l’aérodynamisme afin d’améliorer l’efficacité et l’autonomie de la voiture. Sa capacité V2L(vehicle-to-load) vous permet d’alimenter vos appareils électroniques ou votre matériel de camping directement à partir de la batterie de la voiture, et sa charge bidirectionnelle vous permet même de renvoyer de l’énergie au réseau.
11. Cadillac Celestiq
Avec une production ultra limitée qui débutera en 2025, ce véhicule électrique de luxe construit à la main est personnalisé en fonction des souhaits spécifiques de l’acheteur. Son toit en verre intelligent est configurable, et chaque passager peut définir son propre niveau de transparence. Grâce à des amortisseurs à fluide magnétique, cette voiture est capable de changer de suspension instantanément.
12. L'année légère 0
Malheureusement, la production a été interrompue prématurément et seuls quelques exemplaires de la première voiture solaire au monde ont été fabriqués. Dotée de panneaux solaires sur le toit et le capot, cette voiture était capable de produire sa propre électricité afin d’augmenter son autonomie en stationnement ou en déplacement. Dans les climats ensoleillés, cette voiture aurait été capable de passer des semaines entre deux recharges.
13. Nio ET7
Bien qu’elle ne soit produite que sur certains marchés, cette voiture impressionnante est équipée d’un système d’échange de batterie qui permet de remplacer une batterie épuisée par une batterie pleine en quelques minutes seulement lors de la charge. Équipé d’un assistant NOMI AI, son tableau de bord répond aux commandes vocales et a la capacité de contrôler les fonctions de l’habitacle et même de suivre la vigilance du conducteur pour plus de sécurité.
14. Aston Martin Valhalla
Bien qu’il ne soit pas encore commercialisé, le système hybride rechargeable de ce véhicule associera un moteur V8 à un moteur électrique pour plus de rapidité et d’efficacité. Son cockpit inspiré des circuits est conçu sur le modèle des voitures de course de F1, et ses volets aérodynamiques actifs et ses spoilers se déplacent en temps réel pour contrôler l’écoulement de l’air et la force d’appui.
15. Lotus Evija
Bien que la production soit encore limitée, ce véhicule de 2 000 chevaux compte parmi les voitures de série les plus puissantes jamais assemblées. La puissance de chaque roue est ajustée en temps réel pour une adhérence maximale dans les virages, et ses panneaux et ailes mobiles changent de forme pour la vitesse et pour assurer la stabilité dans les virages.
16. Aptera Solar EV
Cette voiture futuriste, dont la forme s’inspire de celle d’un avion, n’a que trois roues, ce qui réduit la traînée et le poids par rapport aux voitures traditionnelles. Les panneaux solaires intégrés sont capables d’augmenter l’autonomie quotidienne de 40 miles par temps ensoleillé.
17. Koenigsegg Gemera
Ce véhicule Mega-GT allie les performances d’une supercar à l’aspect pratique d’un habitacle à quatre places. L’absence d’arbres à cames traditionnels permet un contrôle plus précis du flux d’air et maximise l’efficacité du moteur.
18. BMW Vision iNext
Dotée d’un mode de conduite entièrement autonome, cette voiture peut reconfigurer l’habitacle en un salon, dans lequel les surfaces de l’habitacle se transforment en panneaux de commande. Son système d’IA intuitif apprend vos habitudes et vos préférences, et peut même vous suggérer des itinéraires, des divertissements embarqués et des réglages de climatisation.
19. Véhicule Canoo Lifestyle
Ce véhicule est unique en ce sens qu’il ne contient pas de lien mécanique entre le volant et les roues, tout est électrique. Grâce à sa plate-forme de skateboard, toutes les pièces mécaniques se trouvent dans la base, ce qui libère de l’espace dans l’habitacle.
20. Rolls-Royce Spectre
De minuscules lumières en fibre optique sont intégrées dans les panneaux intérieurs de ce véhicule pour imiter une nuit étoilée. Sa suspension prédictive utilise des données GPS avancées pour se préparer aux courbes et aux nids-de-poule avant que vous ne les atteigniez.