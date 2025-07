20 voitures emblématiques avec un moteur à l’arrière

La DMC-12 en acier inoxydable, rendue célèbre par Retour vers le futur, utilisait un moteur V6 PRV. Fabriquée entre 1981 et 1983 en Irlande du Nord, elle était plus connue pour son look que pour ses performances. La position du moteur a contribué à la forte polarisation de la voiture sur l’arrière et à la répartition unique des masses.