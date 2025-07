20 voitures d’occasion que vous ne devriez jamais acheter

La raison pour laquelle les gens sont dissuadés d’acheter une Audi d’occasion est qu’il s’agit souvent d’une décision financière coûteuse. Vous dépenserez plus que vous ne le souhaitez en entretien et en réparations, et avec ce modèle en particulier, vous courez plus de risques que les choses tournent mal. Ce modèle, présente des problèmes d’entretien régulier coûteux qui alourdissent le fardeau.