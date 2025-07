20 voitures de sport à faible vitesse de pointe

Le moteur 2,0 litres de la Miata ne développe que 181 ch, et sa vitesse de pointe plafonne à 139 mph. Même l’élégante variante RF met l’accent sur une accélération douce et équilibrée plutôt que sur la puissance brute. La traînée aérodynamique et la transmission jouent un rôle, mais c’est la maniabilité, et non la vitesse, qui définit ce roadster bien-aimé.