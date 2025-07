20 voitures de série qui utilisent la technologie de la F1

La Koenigsegg Jesko est équipée d’une transmission à vitesse réduite qui permet de changer de vitesse plus rapidement que les boîtes de vitesses des voitures de F1. L’aérodynamique active, les roues arrière directrices et la monocoque en fibre de carbone lui confèrent une maniabilité digne d’un sport automobile. Avec une puissance de 1 600 chevaux et une suspension réglée pour la piste, elle brouille la frontière entre l’hypercar et la voiture de course, mettant en valeur l’ingénierie de l’élite de la Formule 1.