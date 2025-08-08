20 voitures de rêve que tous les collectionneurs veulent avoir dans leur garage

Certains collectionnent les timbres, d’autres les pièces de monnaie, et d’autres encore les voitures. L’une d’entre elles est plus chère que les autres, mais posséder un tel morceau d’ingéniosité automobile en vaut la peine. Ces voitures étaient (et sont toujours) les meilleures des meilleures, qui resteront à jamais gravées dans l’esprit de tous les passionnés d’automobile.
1. Queue de bateau Rolls-Royce
Cette voiture respire le luxe. Un cabriolet bleu brillant, une plage arrière qui s’ouvre sur une suite d’accueil avec parasol, deux montres Bovet à deux faces qui peuvent être portées ou placées dans la voiture en guise de décoration, et un double réfrigérateur. Cette voiture ne vous emmène pas seulement à la fête, elle est la fête.
2. S13 Nissan 240sx
Ces coupés compacts ont dominé le début des années 90 pour la communauté du drift. Ils étaient équipés de phares escamotables, d’une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports ou automatique à quatre rapports, et d’une direction et d’une maniabilité très précises. Avec sa couleur rouge pompier, cette voiture minuscule mais puissante est une pièce maîtresse de votre garage.
3. Porsche 911
La 911 a connu de nombreuses évolutions depuis sa création en 1964. Considérées comme des voitures de sport hautes performances à moteur arrière, les 911 conservent leur charme d’antan avec leurs grands phares ovales et leur design épuré. Cette famille de Porsche a toujours été en tête de liste, se classant dans le top 10 des listes de la Global Automotive Elections Foundation, Sports Car International, Automobile Magazine et Car and Driver depuis 1999.
4. 1989 Lamborghini Countach
Cette voiture intemporelle a récemment fêté son 25e anniversaire. Cette voiture, qui semble tout droit sortie de Retour vers le futur, se caractérise par un capot très incliné, une console centrale haute et un grand aileron à l’arrière du véhicule. Malgré sa taille réduite, cette voiture pouvait accueillir une roue de secours sur le capot avant et des valises de taille normale.
5. Corvette C5
Révélée en 1997, cette voiture de sport de cinquième génération constituait une amélioration majeure par rapport à ses prédécesseurs. Elle est dotée d’un châssis hydroformé, d’une boîte-pont montée à l’arrière, d’un affichage tête haute et d’un système de maniabilité active. Elle intègre également un moteur V8 LS1, qui la rend plus puissante et plus économe en carburant.
6. 2006 Lamborghini Gallardo
Pendant les dix années de sa fabrication, la Gallardo a été le modèle le plus vendu par Lamborghini. Son cadre anguleux et frappant la fait ressortir dans n’importe quelle collection. Cette voiture était équipée d’une transmission manuelle, mais les personnes intéressées pouvaient également essayer la « E-Gear », une transmission manuelle automatisée à simple embrayage qui changeait de vitesse plus rapidement qu’une transmission manuelle standard.
7. Chevrolet Camaro 1969
Cette voiture était destinée au père de famille qui voulait aussi un peu de style. La Camaro originale était équipée de roues arrière motrices, de phares encastrés et d’une allure générale plus brillante que celle des générations précédentes. Pour les démons de la vitesse de l’époque, cette voiture proposait en option des freins à disque aux quatre roues et des étriers à quatre pistons.
8. Corvette ZR1X
Cette pièce d’artisanat est peut-être la voiture la plus récente de cette liste, mais ne vous laissez pas tromper par son jeune âge. Avec son moteur V8 de 1 259 ch, Corvette affirme qu’il s’agit de la voiture la plus puissante qu’elle ait jamais produite. Elle a même battu le temps de la Ford Mustang GTD pour un tour du Nürburgring.
9. McLaren F1 LM
Cette voiture a besoin de vitesse. Citée comme la première voiture de sport homologuée pour la route par McLaren, elle est considérée comme l’une des plus grandes réalisations automobiles de notre histoire. Avec une disposition inhabituelle des sièges, plaçant le conducteur au centre du véhicule et les sièges passagers de part et d’autre, cette voiture est difficile à oublier.
10. 1946-50 Chrysler Town & Country
Ce n’est peut-être pas la plus élégante des voitures, mais c’est tout de même un classique. La Town & Country de Chrysler donne à ses conducteurs une impression de vieille Angleterre, avec un capot surélevé et allongé et des panneaux en bois véritable sur les berlines et les cabriolets.
11. Mitsubishi Pajero Evolution
Produit uniquement pour la compétition, ce tout-terrain a été conçu pour remporter le Rallye Dakar, ce qu’il a fait douze fois entre 1985 et 2007. C’est un tel exploit pour Mitsubishi que le Guinness World Records lui a décerné le titre de « Most Dakar Rally Wins by A Manufacturer » (le plus grand nombre de victoires d’un constructeur au Rallye Dakar).
12. 1970 Chevrolet Nova
En 1969, Chevrolet a abandonné le nom original de cette voiture, passant de la « Chevy II by Chevrolet » à la « Nova by Chevrolet » Bien que cette voiture ressemble à ses prédécesseurs, la Nova de 1970 est dotée de feux de position latéraux et de feux arrière plus larges.
13. Ferrari 250 GTO
Autre voiture conçue pour la course, la 250 GTO a bénéficié d’une conception aérodynamique pour améliorer sa vitesse et sa stabilité. Seules 36 250 GTO ont été fabriquées entre 1962 et 1964, et coûtaient 18 000 dollars à l’époque. En 2018, un acheteur privé a établi le record de la voiture la plus chère au monde en achetant une 250 GTO de 1963 pour 70 millions de dollars.
14. Bugatti Type 57S/SC Atlantic
Jusqu’où peut-on descendre? La 57S/SC de Bugatti descendait si bas qu’il a fallu faire passer l’essieu arrière à travers le châssis de la voiture, mais le style n’est pas toujours facile. Dotée d’une couture dorsale qui s’étend sur toute la longueur de la voiture et fabriquée avec Elektron pour les panneaux de carrosserie, cette voiture étonnante est destinée aux collectionneurs les plus engagés.
15. Mercedes-Benz 300 SLR "Uhlenhaut Coupé"
Cette voiture reste légendaire pour deux raisons, il n’y en a eu que deux de construites. On dit qu’elle est plus rapide que n’importe quel véhicule de Formule 1, qu’elle est équipée d’une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports et qu’elle développe 302 CV. L’une de ces voitures tristement célèbres a été vendue pour la somme record de 142 millions de dollars lors d’une vente aux enchères en 2022.
16. 1957 Jaguar XKSS
Cette version routière de la voiture de course est connue comme la « première supercar au monde » Seules 16 de ces voitures à l’allure funky ont été vendues, neuf autres ayant été détruites par un incendie avant d’être achevées. Les voitures étaient équipées d’un pare-brise intégral, d’un toit en tissu et de pare-chocs chromés.
17. Pagani Zonda R
Ce spectacle de la fin des années 2000 a été conçu pour la piste, et uniquement pour la piste. Pagani affirme que la Zonda R a atteint une vitesse maximale de 375 miles par heure, avec une accélération de 62 miles par heure en moins de trois secondes. Le design du véhicule est axé sur l’aérodynamisme, avec un capot avant plus long, un soubassement fermé et un aileron arrière réglable.
18. 1960 Aston Martin DB4 GT Zagato
Cette grande routière ne manque pas de punch. Pour conserver un châssis léger, les pare-chocs ont été supprimés et les composants en acier ont été remplacés par de l’aluminium et du Perspex. Développant 314 ch et atteignant une vitesse de pointe de 154 mph, cette voiture a remporté la troisième place à Goodwood en 1961.
19. Mansory Bugatti Veyron Linea Vivere
Cette voiture est tellement chic qu’elle a son propre smoking. Nommée « Voiture de la décennie » par Top Gear, cette version de la Bugatti Veyron est l’une des trois seules éditions spéciales produites. Elle est équipée d’un moteur W16 de 8,0 litres à quatre turbocompresseurs et présente un extérieur blanc mat avec une trame noire en fibre de carbone.
20. W Motors Lykan HyperSport
Avec seulement sept unités fabriquées, la Lykan HyperSport a été la troisième voiture la plus chère à produire entre 2013 et 2018. Les phares sont ornés de joyaux, d’un système d’affichage holographique et de surpiqûres dorées sur les sièges. Si vous êtes un fan de Fast and the Furious, sachez que 10 de ces voitures ont été construites pour le tournage de Furious 7.