20 voitures de rêve que tous les collectionneurs veulent avoir dans leur garage

La 911 a connu de nombreuses évolutions depuis sa création en 1964. Considérées comme des voitures de sport hautes performances à moteur arrière, les 911 conservent leur charme d’antan avec leurs grands phares ovales et leur design épuré. Cette famille de Porsche a toujours été en tête de liste, se classant dans le top 10 des listes de la Global Automotive Elections Foundation, Sports Car International, Automobile Magazine et Car and Driver depuis 1999.