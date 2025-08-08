20 voitures de rêve dont l’entretien est un véritable casse-tête

Il est agréable d’avoir une voiture suffisamment rapide et élégante pour susciter l’admiration. Cependant, certaines voitures de rêve sont beaucoup plus exigeantes qu’elles ne le paraissent. Sous les dehors élégants et les moteurs rugissants se cachent des systèmes complexes et des pièces rares. Ce qui n’est au départ qu’un fantasme peut rapidement devenir une frustration. Pour les amateurs de luxe et de performances, voici 20 voitures de rêve qui procurent des sensations fortes sur la route et des maux de tête par la suite.
1. Ferrari F355
L’étonnante F355 à conduire est assortie d’un sérieux inconvénient. Pour remplacer la courroie de distribution, le moteur doit être entièrement démonté, une procédure coûteuse et fréquente. Ajoutez à cela des collecteurs d’échappement fragiles et des finitions intérieures collantes, et posséder une F355 commence à ressembler à un travail à plein temps.
2. Lamborghini Murciélago
Posséder une Murciélago, c’est payer le prix fort, et pas seulement à l’achat. Les remplacements d’embrayage peuvent à eux seuls dépasser les 10 000 dollars et ne durent pas longtemps en conduite intensive. Son V12 brûlant soumet les composants voisins à un stress thermique constant, et les problèmes électriques sont notoirement imprévisibles.
3. Jaguar XJ220
Rapide et rare, la Jaguar XJ220 ne pardonne rien en matière d’entretien. Le V6 biturbo de la voiture exige des soins spécialisés, et nombre de ses pièces sur mesure ne sont plus produites. Les défaillances de la vessie de carburant sont fréquentes et peu de mécaniciens acceptent de toucher à cette voiture.
4. Lexus LFA
La Lexus LFA se distingue par sa précision exotique, mais aussi par la complexité de son entretien. L’entretien du moteur V10 nécessite des outils spécialisés et des techniciens formés par Lexus sont indispensables. Bien que les freins en carbone-céramique soient de premier ordre, leur remplacement coûte une fortune. La rareté des pièces fait qu’elles sont chères et de plus en plus rares.
5. Bugatti Veyron
Seuls quelques rares ateliers dans le monde sont certifiés pour travailler sur la Bugatti Veyron. La vidange d’huile coûte plus de 20 000 dollars et nécessite le démontage de l’essieu arrière. Les pneus coûtent 40 000 dollars le jeu et doivent être changés en même temps que les roues.
6. Aston Martin Lagonda
Le tableau de bord numérique de la Lagonda, autrefois futuriste, est aujourd’hui tristement célèbre pour ses pannes fréquentes et coûteuses. De plus, de nombreux composants électroniques sont obsolètes et doivent être remplacés sur mesure. Son énorme moteur V8 consomme rapidement du carburant et nécessite des réglages réguliers pour fonctionner correctement.
7. BMW 850CSi
Merveille technologique des années 90, la complexité de la BMW 850CSi a un coût. Son moteur V12 utilise deux calculateurs et douze bougies d’allumage, ce qui fait du diagnostic un cauchemar. De plus, sa direction à roues arrière est sujette à des défaillances, et les pièces de rechange qui ne sont plus disponibles rendent les réparations de plus en plus frustrantes.
8. Alfa Romeo 4C
Le châssis en fibre de carbone de la superbe Alfa Romeo 4C limite l’accès aux composants critiques et rend les réparations simples difficiles. De plus, la transmission à double embrayage peut surchauffer sous l’effet de l’effort, et les panneaux intérieurs qui s’entrechoquent ne font qu’ajouter aux problèmes d’entretien de la voiture.
9. Mercedes-Benz SLS AMG
Dans le cas de la SLS AMG, le premier défi à relever est celui des portes papillon, qui sont équipées de capteurs électroniques qui se dérèglent fréquemment. Cela s’ajoute à une liste de bizarreries qui comprend des panneaux de carrosserie en aluminium dont la réparation est coûteuse. N’oublions pas non plus le V8 surpuissant qui nécessite un entretien méticuleux.
10. Audi R8 V10 (première génération)
Les premières Audi R8 V10 combinaient les sensations d’une supercar et la facilité de conduite au quotidien. Cependant, leur suspension magnétique a tendance à se dégrader avec le temps, et les pièces provenant de Lamborghini coûtent cher. Les performances sont affectées par l’accumulation de carbone, et l’avant bas de la voiture s’abîme dans les allées.
11. Dodge Viper(Gen I)
Les Vipers d’origine n’ont pas d’ABS, d’antipatinage ou de système de stabilité, ce qui leur permet de ronger les pneus et les embrayages. L’accès au moteur est étroit malgré la taille du V10, et les échappements latéraux chauffent l’habitacle de manière inconfortable. En l’absence d’aides modernes, les moindres erreurs peuvent entraîner des réparations importantes.
12. Porsche 911 Turbo (996)
Le moteur de la 996 est confronté à la séparation des conduites de refroidissement et au remplacement coûteux des turbos. En outre, peu d’ateliers sont spécialisés dans la marque Porsche, et encore moins sont capables de gérer son système complexe de transmission intégrale. Par conséquent, même l’entretien de base n’est pas à la portée de toutes les bourses.
13. Tesla Roadster
Le premier Roadster de Tesla a marqué une étape audacieuse pour les voitures électriques. Cependant, les batteries se dégradent avec le temps et les remplacements sont à la fois rares et coûteux. La compatibilité des pièces est un autre obstacle : bien qu’elle emprunte à la Lotus Elise, l’électronique est entièrement spécifique à Tesla.
14. McLaren 12C
Le problème de la McLaren 12C commence avec la suspension hydraulique, qui a tendance à développer des fuites difficiles à diagnostiquer. L’électronique est un autre point faible, car les premiers systèmes d’infodivertissement et les commandes logicielles sont connus pour avoir des ratés. En outre, de nombreuses réparations nécessitent des outils McLaren spécialisés.
15. Lancia Stratos
Avec son ADN de rallye et son design spectaculaire, la Lancia Stratos est un fantasme pour les collectionneurs. Cependant, les pièces d’origine sont extrêmement rares, ce qui oblige les restaurateurs à faire appel à des voitures donneuses ou à des fabrications spéciales coûteuses. Le moteur V6 d’origine Ferrari a un son glorieux, mais il nécessite des réglages constants et des soins d’expert.
16. Rolls-Royce Phantom (années 2000)
Une simple vidange peut coûter plus de 600 dollars en raison des filtres exclusifs et des fluides synthétiques. La suspension pneumatique avancée de la Phantom nécessite souvent des réparations coûteuses en cas de fuite. Avec des diagnostics et des pièces exclusifs, vous êtes obligé de faire appel à un concessionnaire pour presque tout.
17. Lotus Esprit V8
L’Esprit V8 était une merveille de conception, mais la gestion de la chaleur est un problème constant. Son V8 biturbo a du mal à se refroidir dans les climats chauds, tandis que les composants intérieurs tels que les joints et les interrupteurs se dégradent rapidement. De plus, pour accéder au moteur, il faut soulever des parties de la carrosserie arrière.
18. Chevrolet Corvette ZR-1 (C4)
Cette Corvette est équipée du moteur exotique LT5 conçu par Lotus, et c’est là que les problèmes commencent. Les pièces de rechange pour ce moteur sont rares et son entretien exige des connaissances que la plupart des mécaniciens généralistes n’ont pas. Le bloc d’aluminium nécessite également des outils spécialisés, et son électronique obsolète ne fait qu’ajouter au défi.
19. Nissan GT-R R35
De nombreux conducteurs de GT-R R35 rencontrent des problèmes avec le module de contrôle de la transmission, en particulier après des lancements violents. Bien que tentantes, les modifications apportées par le marché de l’après-vente annulent souvent les garanties et peuvent solliciter prématurément des composants clés. Le liquide de transmission à lui seul nécessite des changements fréquents et coûteux pour maintenir la boîte de vitesses à double embrayage en bonne santé.
20. Pagani Zonda
Si la 406 Coupé au style Pininfarina fait tourner les têtes, ses panneaux de carrosserie sont spécifiques à chaque modèle, ce qui rend les accidents coûteux. La variante à moteur V6 présente son propre lot de difficultés, car de nombreux composants ne sont plus produits. Les problèmes récurrents liés aux systèmes électriques ajoutent à la frustration.