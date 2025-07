20 voitures classiques que l’on aimerait voir revenir sur le devant de la scène

Présentée à l’origine comme un véhicule personnel de luxe, la Thunderbird 1955 répondait à la Corvette avec moins d’agressivité et plus d’élégance. Ford a modifié la présentation et le style à plusieurs reprises au fil des ans, mais ses premières voitures à deux places restent les plus appréciées. C’est une marque de fabrique qui inspire toujours la classe et des lignes de croisière épurées.