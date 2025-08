20 réflexions que tout le monde se fait lors de son premier trajet en solitaire

Mais attendez, sans personne à vos côtés, comment pourriez-vous savoir si vous faites quelque chose de mal? Et si vous n’étiez pas censé changer de voie ici? Et s’il y a des règles et des panneaux que vous n’avez pas vus? Et si vous paniquiez soudainement et oubliiez tout ce qu’on vous a appris?