20 problèmes de conduite auxquels les enfants n’ont plus à faire face aujourd’hui

Il fut un temps où prendre le volant, c’était se préparer à un léger chaos. Il fallait être prévoyant et s’attendre à ce que quelque chose dérape. C’était vous et une série de petites batailles que vous acceptiez comme normales. Aujourd’hui, c’est une journée de cure comparée aux routines un peu absurdes qui faisaient partie de chaque trajet à l’époque. Rembobinons donc la cassette et rappelons-nous ce qui faisait de la conduite une expérience si formatrice pour le caractère.