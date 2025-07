20 petites améliorations que vous pouvez apporter à votre voiture et qui en valent la peine

Les halogènes d’usine peuvent à peine éclairer un panneau de signalisation. Remplacez-les par des ampoules LED et profitez d’une lumière plus claire et plus blanche, d’une durée de vie plus longue et d’une meilleure visibilité nocturne. C’est comme si vous donniez à votre voiture une vision nocturne, sans effrayer les automobilistes qui viennent en sens inverse ni vider votre batterie.