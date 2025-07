20 Muscle Cars sur la liste de souhaits de tout collectionneur

Les ventes ont bondi de plus de 30 % après que Smokey et le Bandit ont fait de la Trans Am une star. Elle était équipée d’un V8 de 6,6 litres, mais les restrictions en matière d’émissions ont atténué la puissance brute. Pontiac a tout de même vendu plus de 93 000 unités en 1978, ce qui témoigne de sa notoriété dans la culture populaire.