20 motos emblématiques que tous les collectionneurs recherchent

Présentée pour la première fois en 1904, cette moto belge est une relique. Elle n’est peut-être pas la plus rapide ni la plus tape-à-l’œil, mais c’est à la FN Four que l’on doit le développement du moteur à quatre cylindres. Avant ses débuts, la plupart des motos étaient lourdes de par leur conception – à peine plus qu’une simple moto à laquelle on aurait greffé un moteur. La FN Four a été l’une des premières conceptions intégrées à viser plus haut.