20 meilleures voitures pour un voyage de camping

Peu de crossover égalent le Subaru Outback pour son mélange de conduite tout-terrain et de capacité de chargement. La transmission intégrale standard, une grande garde au sol et le contrôle de traction X-Mode le maintiennent stable sur les routes de terre. Sa cabine spacieuse et son système de rails de toit offrent de la place pour les sacs de couchage et les tentes de toit.