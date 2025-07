20 escroqueries et astuces des concessionnaires automobiles dont il faut se méfier

Les concessionnaires sont passés maîtres dans l’art de la manipulation et de la fausse piste. Le quadrillage est une tactique couramment utilisée pour vous déstabiliser et vous embrouiller le cerveau avec tant de chiffres et de pourcentages que vous commencez à perdre de vue les faits les plus élémentaires concernant la voiture que vous êtes sur le point d’acheter. Un bon moyen de contrebalancer ce schéma standard est de procéder étape par étape, en commençant par le prix réel de la voiture.