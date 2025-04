20 entreprises qui peinent à faire un profit

Canoo promet des choses importantes – des véhicules électriques modulaires, des fourgons futuristes – mais a du mal à tenir ses promesses où cela compte : les revenus. Les pertes d’exploitation s’accumulent et les retards de production n’ont pas aidé. Malgré des prototypes impressionnants et de grands espoirs, le moteur financier de cette startup est en panne loin derrière ses concurrents EV plus stables.