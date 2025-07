20 différences entre la conduite en Amérique et en Europe

En Europe, les voitures sont généralement beaucoup plus petites que le véhicule américain moyen. Cela s’explique par le fait que les routes sont plus étroites et que l’essence est chère, sans compter que les Européens ne conduisent pas autant que les Américains. Aux États-Unis, les voitures sont plus grandes et les SUV et les camions dominent les routes.