20 articles essentiels à emporter lors d’un voyage en voiture

Vous avez probablement déjà des lunettes de soleil dans votre voiture, mais n’oubliez pas d’en apporter une paire si ce n’est pas le cas. Conduire en été, lorsque les jours sont plus longs et que l’éblouissement à travers le pare-brise peut être insupportable, peut rendre la navigation beaucoup plus difficile et même endommager votre vue.