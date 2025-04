10 VUS les moins fiables & 10 à acheter immédiatement

Bien que le Ford Explorer existe depuis des décennies, les modèles récents racontent une histoire inquiétante. Entre 2020 et 2022, Ford a rappelé des centaines de milliers d’Explorers en raison de risques de roulement non contrôlé. Ajoutez les défaillances de transmission et les trains de roue bruyants, et la conduite quotidienne est devenue un jeu de hasard.