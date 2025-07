10 voitures décevantes de Ferrari et 10 voitures exceptionnelles

Des lignes carrées et des changements de vitesse lents définissent ce raté de 1979. Avec une boîte de vitesses automatique et un poids à vide rivalisant avec celui d’un petit yacht, la 400i s’éloignait de l’âme de course de Ferrari. Elle se comportait comme un paquebot endormi à travers les Alpes. Un peu plus de 1 300 exemplaires ont été fabriqués avant que Ferrari ne passe à autre chose.