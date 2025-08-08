10 signes que votre voiture est un citron et 10 signes qu’il y a encore de l’espoir

Un instant, vous roulez, l’instant d’après, vous cherchez sur Google: « Ma voiture est-elle en train de mourir? » Cessez d’essayer de deviner dès maintenant. Cette liste met fin à la confusion en présentant des signes évidents qui vous indiqueront s’il faut investir dans des améliorations ou commencer à chercher un nouveau véhicule. Les 10 premiers signes vous feront envisager le pire, et les 10 suivants vous donneront un peu d’espoir, mais tous vous éviteront des erreurs coûteuses. Si vous êtes prêt à affronter la dure réalité, commençons par les indices qui indiquent que votre voiture est grillée.