10 signes de défaillance de votre transmission et 10 choses à faire pour y remédier

Le liquide de transmission synthétique est plus performant à haute température et est idéal pour les véhicules plus anciens ou pour une conduite agressive. Il réduit la friction interne jusqu’à 30 %, ce qui assure une meilleure protection et dure plus longtemps qu’un fluide conventionnel, ce qui en fait un excellent choix pour les véhicules de remorquage ou tout-terrain.