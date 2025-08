10 raisons pour lesquelles vous avez besoin de plus d’espace dans le coffre et 10 voitures qui feront l’affaire

Les fauteuils roulants pliés ont encore besoin de profondeur et de hauteur. Ajoutez à cela les déambulateurs et les rampes d’accès, et vous obtenez une charge plus importante que prévu. Et, soyons honnêtes, vous n’aurez pas toujours quelqu’un pour vous aider à soulever ou à déplacer ce matériel encombrant, alors plus il y a d’espace, mieux c’est. Voici donc des voitures qui vous offriront tout l’espace dont vous rêvez.