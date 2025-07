10 raisons pour lesquelles votre assurance automobile explose et 10 façons de la réduire

Les voitures haut de gamme entraînent des coûts supplémentaires, car les réparations nécessitent des pièces spécialisées et une main-d’œuvre experte. Certains modèles de luxe attirent également plus de tentatives de vol. Plus la valeur de votre voiture est élevée, plus l’assureur est prêt à dépenser, ce qui signifie que vous serez facturé en conséquence pour le simple fait de posséder votre voiture.