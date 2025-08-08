10 raisons pour lesquelles les marques japonaises sont plus fiables et 10 voitures de confiance à acheter

La Toyota Camry 2025 est l’un des véhicules japonais les mieux évalués, avec un prix moyen de 28 700$. Elle offre une nouvelle carrosserie de berline avec un groupe motopropulseur hybride engageant, une tenue de route sûre et une conduite calme et confortable. L’habitacle se caractérise par une excellente qualité de fabrication, des sièges confortables, un espace décent pour les jambes et des commandes intuitives, mais les personnes de grande taille peuvent se sentir à l’étroit au niveau de la tête à l’arrière, et le volume du coffre est relativement faible.