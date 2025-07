10 raisons de louer une voiture et 10 raisons de la financer

La plupart des gens n’ont pas les moyens d’acheter la voiture de leurs rêves, d’autant plus que la plupart des véhicules standard coûtent entre 20 000 et 60 000 dollars. Au lieu de cela, vous pouvez choisir de louer la voiture, ce qui revient à payer une redevance mensuelle pour l’emprunter et l’utiliser. Vous pouvez aussi opter pour un financement, c’est-à-dire contracter un prêt pour acheter la voiture et le rembourser par mensualités. Mais quelle est la meilleure option?