10 motos hors de prix qui valent chaque centime et 10 qui n’en valent certainement pas la peine
L’achat d’une moto d’une valeur considérable peut être considéré comme une décision audacieuse ou comme une grave erreur. En effet, si certaines motos onéreuses sont vraiment à la hauteur de leur prix, il y en a beaucoup qui donnent l’impression de ne jamais répondre aux attentes élevées que leur prix exorbitant pourrait laisser supposer. Voici donc dix motos qui valent vraiment leur prix.
1. Harley-Davidson CVO Limited 2018(28 399 $)
La CVO Limited se distingue dans la gamme Harley-Davidson par ses nombreuses options de personnalisation et ses caractéristiques avancées. De plus, sa production limitée contribue également à une forte valeur de revente, ce qui en fait un investissement pratique.
2. Ducati Panigale V4 2025(25 995 $)
Cette moto tire ses performances directement du programme MotoGP de Ducati. Son design aérodynamique est conçu pour réduire la traînée et améliorer la stabilité à haute vitesse. En complément de sa force mécanique, la moto comprend également des caractéristiques électroniques modernes, y compris l’ABS en virage.
3. Kawasaki Ninja H2R 2024(58 100 $)
Contrairement à la plupart des motos haut de gamme construites pour la route, la Ninja H2R est conçue uniquement pour la piste. Avec une puissance stupéfiante de 310 chevaux, elle repousse facilement les limites de la performance, et ses composants en fibre de carbone réduisent le poids total.
4. Yamaha YZF-R1M 2025(27 699 $)
Conçue avec l’aide directe du programme MotoGP de Yamaha, la YZF-R1M est dotée d’une électronique de pointe, d’un quickshifter et d’une suspension semi-active. En tant que modèle en édition limitée, la R1M ajoute l’exclusivité à ses impressionnantes références techniques.
5. Honda Gold Wing 2025(25 200 $)
Cette moto est équipée d’un moteur de 1833 cm3 qui garantit une conduite détendue, même sur des centaines de kilomètres. Ces performances constantes s’associent parfaitement à une selle confortable, un système d’infodivertissement intégré et un airbag, qui ajoutent une couche supplémentaire de sécurité.
6. MV Agusta F4 RR 2019(27 997 $)
S’inspirant de l’expérience de MV Agusta en matière de course automobile, la F4 RR intègre des éléments de conception façonnés par l’expérience de la compétition. Sa production limitée renforce son caractère exclusif, tandis que son cadre léger et son design aérodynamique contribuent directement à sa stabilité à grande vitesse.
7. Triumph Rocket 3 2025(26 295 $)
La Rocket 3 se distingue par le plus gros moteur de moto de série au monde, un triple de 2,5 litres qui offre un couple de 165 lb-pi. Outre sa puissance brute, la moto offre un confort optimal grâce à sa suspension réglable et à son ergonomie conçue pour les longs trajets.
8. Suzuki Hayabusa 2025(19 399 $)
Avec une vitesse de pointe de plus de 186 mph, la Hayabusa est depuis longtemps la favorite des motards qui se soucient plus de l’accélération que du paysage. Malgré sa réputation de puissance, cette moto est gérable pour les trajets quotidiens et suffisamment excitante pour les journées sur circuit.
9. Zéro SR/F 2025(20 495 $)
Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur les motos électriques, car celle-ci renverse le scénario avec 140 chevaux et 200 Nm de couple. Conçue pour les citadins, elle se faufile avec agilité dans la circulation, faisant de chaque feu rouge une opportunité.
10. Harley-Davidson LiveWire ONE ExFactory 2021(19 999 $)
Lorsque Harley-Davidson a décidé de se lancer dans l’électrique, il a fait un boulet de canon dans le futur avec la LiveWire ONE. Elle passe de 0 à presque 60 mph en moins de 3 secondes, et est également équipée d’une connectivité pour smartphone et de modes de conduite personnalisés. Maintenant, voici dix motos qui vous feront regretter de ne pas avoir acheté un jet ski ou littéralement n’importe quoi d’autre à la place.
1. BMW S1000RR 2023(18 270 $)
Pour ceux qui s’attendent à une moto de route haut de gamme, la BMW S1000RR 2023 prouve rapidement le contraire. Construite dans l’optique d’un circuit de course, sa configuration laisse peu de place au confort sur les routes ordinaires. La suspension est également réglée pour la vitesse, et non pour la résistance au quotidien.
2. Ducati Diavel 1260 2025(31 995 $)
Malgré son étiquette de cruiser, le poids inattendu de cette moto limite l’agilité et donne une impression de lenteur, en particulier dans les virages. Bien que le moteur apporte de la puissance, son poids atténue les sensations par rapport à des rivales plus légères. Ajoutez à cela l’entretien notoirement coûteux de Ducati, et la valeur globale s’en trouve encore diminuée.
3. Kawasaki ZX-10R 2024(18 799 $)
Ce modèle de la liste sacrifie le confort de la rue au profit de la vitesse. Sa suspension rigide, réglée en fonction des performances, est pénible sur les chaussées irrégulières. De plus, la position de conduite, associée à une ergonomie axée sur la course, ajoute à l’inconfort sur les longs trajets.
4. MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro 2019(45 998 $)
À près de 46 000 $, la MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro offre une position de conduite qui nuit rapidement au confort lors des promenades sur route. Fabriquée pour l’exclusivité, sa production limitée rend l’entretien et l’approvisionnement en pièces détachées plus difficiles que ne le souhaitent la plupart des pilotes.
5. Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2024(28 999 $)
Cette fusée à deux roues est axée sur la performance. Elle est tellement bien réglée pour la piste qu’elle sait à peine comment se comporter dans la rue. Ajoutez à cela la disponibilité des pièces, et vous obtenez une machine qui est plus un casse-tête qu’une source d’excitation, à moins que vous ne fassiez des chronos.
6. Ducati Panigale V2 2025(18 995 $)
La Panigale V2 a du mal à être polyvalente, car sa position de conduite devient vite fatigante. Des fonctions comme les modes de conduite et le contrôle avancé de la traction sont soit basiques, soit absentes. En bref, pour une moto de poids moyen, elle semble hors de prix.
7. Kawasaki Ninja ZX-14R 2025(17 599 $)
Plus lourde que la plupart des superbikes, elle est encombrante dans la circulation et les virages serrés. De plus, elle consomme rapidement de l’essence et son entretien n’est pas bon marché. Entre son poids, sa spécialisation et ses coûts permanents, la ZX-14R n’est pas adaptée au style de vie du conducteur moyen.
8. Ducati Streetfighter V4 2025(22 295 $)
La Streetfighter V4 offre de sérieuses performances, mais elle sacrifie la convivialité au quotidien. Elle n’offre pas les caractéristiques de confort que l’on est en droit d’attendre à ce prix, telles que des réglages de suspension raffinés ou une ergonomie décontractée. Les coûts d’entretien et de réparation élevés ne font qu’ajouter au problème.
9. MV Agusta F3 800 2022(21 990 $)
Si vous commencez à utiliser cette moto dans la circulation urbaine, les problèmes apparaissent rapidement. La position exiguë et adaptée à la course devient inconfortable presque immédiatement, et la suspension rigide ne favorise pas la circulation dans les rues ordinaires. De nombreux vélos de la même gamme disposent d’une technologie plus avancée et d’une meilleure assistance au pilote.
10. Suzuki GSX-R1000R 2025(16 499 $)
La GSX-R1000R est conçue pour la piste, et elle n’essaie pas de le cacher, car la suspension rigide est brutale sur les routes urbaines. Elle n’est même pas adaptée aux débutants. Pour plus de 16 000 $, cette moto n’offre pas grand-chose en termes de confort, de polyvalence ou de facilité d’utilisation.