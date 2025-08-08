10 motos hors de prix qui valent chaque centime et 10 qui n’en valent certainement pas la peine

Lorsque Harley-Davidson a décidé de se lancer dans l’électrique, il a fait un boulet de canon dans le futur avec la LiveWire ONE. Elle passe de 0 à presque 60 mph en moins de 3 secondes, et est également équipée d’une connectivité pour smartphone et de modes de conduite personnalisés. Maintenant, voici dix motos qui vous feront regretter de ne pas avoir acheté un jet ski ou littéralement n’importe quoi d’autre à la place.