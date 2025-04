10 marques qui étaient cool et 10 qui le sont aujourd’hui

Mercedes-Benz a conservé le statut de marque de voitures de luxe pendant des décennies. Qu’il s’agisse de modèles abordables ou plus onéreux, les voitures Mercedes ne manquent pas de performances, de luxe, de technologie et de confort. La Classe C, la Classe S et la Classe G comptent parmi les voitures les plus populaires en raison de leurs moteurs puissants, de leur conduite souple et de leurs intérieurs luxueux et raffinés, qui font de Mercedes l’une des voitures les plus sophistiquées en termes d’esthétique et de performances.