10 marques de voitures asiatiques dont vous n’avez jamais entendu parler et 10 que vous connaissez certainement

Perusahaan Otomobil Kedua, plus connu sous le nom de Perodua, est le plus grand constructeur automobile de Malaisie. Spécialisé dans les véhicules compacts et économiques, il collabore fréquemment avec Daihatsu pour le partage de plateformes. En 2023, Perodua a vendu plus de 300 000 voitures, dépassant même Proton sur son marché national.