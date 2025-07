10 fois que les règles de la F1 ont changé à cause de Lewis Hamilton & 10 fois à cause de Max Verstappen

Lors du Grand Prix d’Allemagne 2018, Hamilton a sauté l’entrée des stands et s’est faufilé dans l’herbe pour rejoindre la piste. Ce faisant, il a franchi la ligne d’entrée des stands et la FIA a dû renforcer ses règles concernant les lignes d’entrée et de sortie des stands. Elle a invoqué des problèmes de sécurité et a mis en place des règles plus strictes pour empêcher le retour sur la piste.