10 erreurs courantes lors de l’examen du permis de conduire et 10 façons de mieux s’y préparer

Votre examinateur n’annulera pas l’examen sous prétexte que le ciel est maussade, et votre préparation ne devrait pas l’être non plus. L’entraînement sous la pluie, dans le brouillard ou dans l’éblouissement renforce la confiance dans le monde réel, ce qui vous permet de vous adapter rapidement et de rester calme lorsque les conditions deviennent difficiles.