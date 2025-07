10 défauts majeurs et 10 qualités des voitures électriques

En ce qui concerne l’autonomie, les voitures électriques n’ont pas encore battu leurs concurrentes à essence. Cela dépend vraiment du prix et de l’ancienneté de votre modèle. Plus le véhicule électrique est ancien, plus il est probable que vous ne puissiez parcourir que 100 à 150 miles avant d’avoir besoin d’une recharge. Mais comme la technologie continue d’évoluer, les modèles plus récents peuvent offrir jusqu’à environ 300 miles d’autonomie.