10 choses qui peuvent faire rouiller votre voiture et 10 façons de l’éviter

La rouille se développe tranquillement. Une petite chose en entraîne une autre jusqu’à ce que la carrosserie de votre voiture commence à s’écailler ou à s’affaiblir. Dans certains cas, il est possible de l’éviter en adoptant quelques habitudes. Nous examinons ici les causes les plus courantes et les moyens de les maîtriser. Commençons par la cause du problème.