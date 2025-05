10 choses que les piétons détestent chez les conducteurs & 10 choses que les conducteurs détestent chez les piétons

Nous apprenons la sécurité routière à l’école primaire. Nous l’apprenons à nouveau à l’école de conduite. Pourtant, les automobilistes et les piétons continuent d’enfreindre les règles et de mettre la vie des autres en danger. Passons en revue quelques-unes des choses les plus ennuyeuses que font les uns et les autres!