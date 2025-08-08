10 choses agaçantes que disent les conducteurs assis à l’arrière et 10 qui sont en fait utiles
Si vous avez déjà senti votre tension artérielle monter à la suite d’une remarque « utile » de la part de quelqu’un dans votre voiture, vous savez sans doute déjà que cela fait partie de la vie d’un conducteur. Les conducteurs assis à l’arrière ont le don de transformer les trajets les plus calmes en épreuve de patience. Mais toutes les remarques ne sont pas aussi inutiles qu’il n’y paraît. Certaines d’entre elles peuvent même améliorer votre sécurité. Nous allons explorer le monde à double tranchant des commentaires sur les sièges arrière, en commençant par les 10 choses les plus agaçantes que les conducteurs entendent.
1. "Vous allez trop vite!"
Les passagers pensent souvent que la voiture vole alors que ce n’est pas le cas, mais les compteurs de vitesse ont une raison d’être. Il s’avère que l’adrénaline joue des tours à leurs sens. En fait, il est fréquent que les passagers, surtout ceux assis à l’arrière, se trompent sur la vitesse.
2. "Vous auriez dû tourner à gauche là-bas!"
En entendant cela, on se demande si l’on est censé voyager dans le temps. Ce n’est pas très utile si c’est dit après que cela s’est produit. De plus, le GPS change généralement d’itinéraire en quelques secondes. Les conducteurs ne cherchent pas à savoir ce qui se passe dans les coulisses. Ils essaient de rester concentrés sur ce qui les attend.
3. "Attention à cette voiture!"
Les interruptions soudaines de la circulation sont dérangeantes. La plupart des conducteurs surveillent déjà les véhicules voisins. Nombre d’entre eux peuvent repérer les dangers avant qu’ils ne surviennent. Cependant, lorsque quelqu’un crie au milieu d’un virage, il est plus probable que cela cause un problème que cela n’en prévienne un.
4. "Vous êtes trop près du trottoir!"
Depuis la banquette arrière, tout semble plus serré qu’il ne l’est en réalité. Ajoutez à cela un peu d’anxiété de la part des passagers et, soudain, chaque trottoir ressemble à une falaise. Les voitures d’aujourd’hui sont équipées de capteurs, de larges rétroviseurs et même de fonctions de stationnement automatique. Alors non, vous n’êtes probablement pas à deux doigts de la catastrophe.
5. "Je me serais garé là plutôt!"
Ce petit commentaire peut sembler anodin, mais il remet discrètement en question le jugement du conducteur. Vous vous attendez peut-être à ce qu’il sache se garer en parallèle, alors qu’il essaie simplement d’éviter un peu de stress. La plupart des gens choisissent leur place en fonction de l’éclairage ou de l’emplacement, et pas seulement de la taille.
6. "Utilisez davantage le klaxon!"
Klaxonner comme s’il s’agissait d’un jeu vidéo ne vous permettra pas d’arriver plus vite à destination. Les villes ont des lois sur le bruit pour une bonne raison, et le fait de klaxonner peut déclencher la rage au volant. De nombreux conducteurs se retiennent d’ailleurs pour éviter le drame. Les klaxons ne doivent être utilisés qu’en cas de danger.
7. "Vous reprenez le long chemin."
Il y a souvent une raison pour laquelle quelqu’un choisit la route panoramique. Les routes familières sont plus sûres, aident les conducteurs à rester concentrés et réduisent le stress. Bien sûr, la route peut sembler plus longue sur une carte, mais le fait d’éviter les feux de circulation et le chaos en fait un choix plus judicieux.
8. "Laissez-moi conduire à la place."
Cette offre peut vous sembler utile, mais elle peut être ressentie comme une insulte discrète. Dire à quelqu’un en cours de route que vous feriez mieux, c’est ébranler sa confiance. Personne ne veut se sentir mis à l’épreuve au volant. Il ne s’agit pas d’un examen de conduite.
9. "Pourquoi freinez-vous si fort?"
Pour le passager, chaque freinage peut sembler spectaculaire, mais ce n’est pas le cas. Les conducteurs s’adaptent à la route en temps réel, souvent en utilisant l’ABS ou les fonctions de freinage automatique. Le passager assis à l’arrière ne sent pas les pédales, mais seulement le mouvement. Ce qui semble brutal n’est généralement qu’une question de prudence.
10. "Vous allez rater la lumière!"
Les feux jaunes ne sont pas aussi courts qu’on a tendance à le croire, et ce n’est pas en criant qu’on les fera durer plus longtemps. Les bons conducteurs lisent ces moments et freinent en toute sécurité au lieu de se précipiter. Cependant, tout ce que dit le conducteur assis à l’arrière n’est pas forcément une nuisance. Voici 10 choses que les conducteurs assis à l’arrière disent et qui peuvent être utiles.
1. "Il y a un piège à vitesse devant nous."
Signaler un piège de vitesse peut sauver la journée et votre portefeuille. Des applications telles que Waze fournissent ces alertes en masse, mais une alerte rapide de la part d’un passager permet une prise de conscience en temps réel. Un simple avertissement peut signifier moins de contraventions et un point en moins sur le permis.
2. "Allumez vos phares, la nuit tombe!"
La lumière du jour disparaît plus vite qu’on ne le pense. Les conducteurs manquent souvent le changement jusqu’à ce que la lumière devienne trop faible, ce qui est risqué, car la conduite dans l’obscurité peut entraîner des accidents et des décès. Les phares aident également les autres à vous repérer.
3. "Votre feu de freinage est éteint."
Vous ne remarquerez jamais un feu stop cassé depuis le siège du conducteur, mais quelqu’un à l’arrière pourrait le faire. C’est une observation importante. Les feux cassés sont une cause majeure d’accidents par l’arrière, et nombreux sont ceux qui ne les vérifient pas régulièrement.
4. "Un nid-de-poule se profile à l'horizon."
Personne ne souhaite avoir une bosse surprise dans sa jante. Lorsque quelqu’un repère un nid-de-poule en premier, il s’agit d’une véritable économie, car les nids-de-poule peuvent endommager les pneus, voire pire. Les réparations s’élèvent en moyenne à 300 dollars, et les passagers voient souvent les creux avant les conducteurs.
5. "Vérifiez votre rétroviseur, ce type est en train de faire la queue."
Il est difficile de surveiller ce qui se passe derrière quand on est concentré sur la route. Selon l’AAA, le talonnage est à l’origine de plus de 30 % des accidents par l’arrière aux États-Unis. Un rappel calme de la voiture qui vous suit peut être tout ce qu’il faut pour éviter les problèmes.
6. "Vous avez entendu ce bruit? C'est peut-être le moteur"
Repérer rapidement un problème de moteur peut vous épargner une facture de réparations importante par la suite. Il s’agit parfois d’un léger tic-tac ou d’un grincement étrange, mais ces petits bruits peuvent être synonymes de gros problèmes. Les conducteurs s’habituent au bourdonnement, mais les passagers perçoivent souvent quelque chose de nouveau.
7. "Tu t'assoupis, tu veux que je prenne le relais?"
L’International Journal of Preventive Medicine indique qu’environ 16 à 20 % des accidents de la route se produisent la nuit et que la fatigue en est l’une des principales causes. Par conséquent, si un passager détecte les signes à temps et propose de changer de véhicule, cela peut sérieusement sauver une vie.
8. "Utilisez le dégivreur , il y a de la buée."
Avant même que vous ne vous en rendiez compte, un pare-brise embué peut s’installer et nuire rapidement à la visibilité. Une simple pression sur le dégivreur suffit à faire disparaître la buée. C’est simple, mais c’est aussi l’une des meilleures mesures de sécurité qui soient.
9. "Il y a un cycliste dans votre angle mort."
L’avertissement d’un passager peut faire la différence et sauver des vies. Les cyclistes urbains sont désormais omniprésents et il est facile de les manquer, surtout par mauvais temps. Les accidents dans l’angle mort augmentent rapidement, et un cycliste qui passe inaperçu peut devenir mortel.
10. "Nous n'avons plus d'essence. Voulez-vous que je vérifie les stations à proximité?"
Rouler au ralenti n’est jamais une bonne idée, surtout avec un téléphone dans la voiture. Les passagers peuvent facilement vérifier si une station-service se trouve à proximité tout en se concentrant sur la route. La plupart des pannes dues à des réservoirs vides se produisent à proximité d’une station-service, alors ne prenez pas ce risque.