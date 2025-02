Les 20 véhicules les plus étranges de l’histoire

Moins une voiture et plus un roller motorisé, la Peel P50 a l’honneur douteux d’être la plus petite voiture de production jamais fabriquée. Ce véhicule à trois roues était si petit qu’il n’avait pas de marche arrière. Au lieu de cela, il avait une poignée à l’arrière pour que vous puissiez le soulever physiquement et le faire pivoter. Imaginez expliquer cette caractéristique à votre rendez-vous.