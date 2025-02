Les 20 pires excuses (mais les plus courantes) que chaque mauvais conducteur utilise

Non, l’assurance ne couvre pas la conduite imprudente, et il n’est pas facile de les convaincre si la négligence est en cause. L’assurance est là pour les accidents, et elle ne justifie pas un comportement à risque. Lorsque quelqu’un utilise cette excuse, il s’apprête généralement à faire quelque chose qu’il sait ne pas être sécuritaire.