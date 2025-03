Les 20 meilleurs camions pour le hors route

Le GMC Canyon AT4X est conçu pour l’aventure, équipé de amortisseurs Multimatic DSSV, de blocages avant et arrière, et de pneus tout-terrain de 33 pouces pour des actions de conduite hors route sérieuses. Plus important encore, son dégagement du sol atteint 10,7 pouces, le mode Baja améliore les performances, et les plaques de protection anti-crash ajoutent une protection.