Les 20 meilleures destinations tout-terrain aux États-Unis

Le meilleur type d’aventure commence là où l’asphalte se termine. Il n’y a pas de trafic ici, juste des sentiers sinueux et un terrain ouvert. Certains endroits sont conçus pour la vitesse, d’autres pour la compétence. Mais toutes les destinations de cette liste ont une chose en commun: elles nous rappellent pourquoi le tout-terrain est plus qu’un simple trajet. Alors, explorons 20 des destinations de tout-terrain les plus époustouflantes et les plus stimulantes des États-Unis.