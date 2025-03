Les 18 pires accidents de la conduite automatique de Tesla

En mars 2020, une Tesla Model 3 en Norvège a été impliquée dans une collision en chaîne, et la police a cité l’Autopilote comme facteur. Cependant, le fan de Tesla Bjørn Nyland a argumenté que le «freinage fantôme» entraîne généralement des réductions mineures de vitesse, et non des arrêts brusques, soulignant l’importance de maintenir des distances appropriées pour prévenir les accidents.