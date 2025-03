Les 10 pires choses à propos des GPS et 10 raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas vivre sans eux

Même si cela n’en a pas l’air, se perdre en voiture est amusant! On peut découvrir de nouveaux endroits et trouver son propre chemin, ce qui améliore non seulement l’indépendance, mais aussi les compétences en navigation. On peut également quitter la voiture pour voir ce qui se trouve hors des sentiers battus. Un GPS ne vous permet pas de faire cela. C’est juste relier le point A au point B en un seul trait, et on rate tout ce qui nous entoure.