Les 10 pick-ups les plus économes & les 10 qui le sont moins

La Maverick hybride est le camion le plus économe en carburant sur le marché, avec une consommation qui atteint 37 miles par gallon. Avec un prix inférieur à 30 000$, c’est également le camion le plus abordable. Maintenant que nous avons passé en revue les camions les plus économes en carburant, parlons de ceux qui consomment le plus de gaz.