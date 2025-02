Les 10 meilleures voitures pour les familles & Les 10 meilleures pour les conducteurs solos

La Honda Civic est livrée avec un design élégant et aérodynamique, mais au-delà de son apparence, elle est connue pour bien plus que ça. Elle devient encore plus excitante en 2025. Avec un tout nouveau modèle hybride, la Civic est désormais plus sportive que jamais, équipée de deux moteurs électriques et d’un moteur 4 cylindres de 2,0 litres produisant jusqu’à 200 chevaux.