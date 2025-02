20 voitures sport avec la meilleure valeur

Avec un prix d’environ 68 000 $, l’Alpine A110 ne rentre à peine dans la catégorie des voitures de sport abordables. Cependant, compte tenu de ses performances et du prix des autres voitures de sa catégorie, nous dirions que c’est une occasion en or. Elle peut accélérer de 0 à 62 en 4,2 secondes, a une vitesse maximale de 171 miles par heure et a une aérodynamique et une maniabilité impeccables.