20 voitures que l’on ne peut pas croire légales sur la route

En 1997, Porsche a construit cette voiture de course, puis s’est rappelé qu’ils avaient besoin de versions autorisées pour l’homologation. Ils ont donc pris leur voiture de course du Mans et ajouté des clignotants. Il n’existe que 20 versions de rue, avec le manuel du propriétaire ayant des instructions pour ajuster la suspension de course et changer les pneus slick de course.