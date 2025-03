20 voitures avec des réputations terribles qui se vendent pourtant très bien

Certaines personnes jurent que la PT Cruiser est la pire voiture qui a jamais existé. Elle a un look rétro, mais cela est associé à des problèmes de joints, des transmissions défectueuses et un intérieur qui ressemble à du plastique. Cependant, il est difficile de résister à la nostalgie et à ces prix de voitures d’occasion bas et attractifs.