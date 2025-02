20 voitures à trois roues étranges qui ne devraient pas être sur la route, mais qui le sont quand même

Le Reliant Robin est une légende dans le monde des transports instables. Lancé en 1973, cette étrangeté britannique est devenue populaire pour sa taille réduite et son impressionnante économie de carburant, qui convient aux environnements ruraux et urbains. En revanche, prenez un virage trop rapidement, et vous pourriez vous retrouver sur le flanc plus vite que vous ne pouvez dire : «Mauvaise idée !»