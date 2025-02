20 scandales qui ont complètement changé le monde de l’automobile

Des airbags qui explosent? C’est ce que faisaient les soupapes défectueuses de Takata, lançant des éclats de métal sur les passagers. Avec plus de 100 millions de véhicules rappelés et au moins 16 décès, il est devenu le plus grand rappel automobile de l’histoire, imposant une conformité de sécurité plus stricte dans l’industrie et causant la faillite de Takata.